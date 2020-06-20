اجتماعي / جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة تكثف مجهوداتها في برامج الإقلاع عن التدخين
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
واصلت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة تكثيف برامجها التوعوية للإقلاع عن التدخين والمخدرات وذلك عبر مبادرة "مستشارك من بيتك" ، والتي حققت تجاوب 950 شاباً وشابة ، ابدوا رغبتهم في الإقلاع عن تعاطي السموم وذلك بتواصلهم مع الجمعية ورغبتهم في العلاج .
وأفاد مدير عام جمعية خيركم إبراهيم بن أحمد الحمدان أن عيادات كفى المنتشرة بفروعها بمنطقة مكة المكرمة قدمت الاستشارات والعلاج على مدى 60 يوماً ، وقد أجاب الفريق العلاجي على استفسارات المستفيدين وتشجيعهم على العلاج عبر نخبة من الاطباء والمتخصصين في علاج الإدمان .
وأشار إلى أن كفى تقدم رسالة وطنية لحماية أبناء وبنات الوطن من خطر الإدمان بكافة أشكاله ، مبيناً أن حملة "مستشارك من بيتك" مستمرة ، وتسعى برامج الجمعية عن بُعد لتقديم أفضل خدمة للراغبين في فتح صفحة جديدة من حياتهم قبل فوات الأوان .
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