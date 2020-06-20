جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسواصلت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة تكثيف برامجها التوعوية للإقلاع عن التدخين والمخدرات وذلك عبر مبادرة "مستشارك من بيتك" ، والتي حققت تجاوب 950 شاباً وشابة ، ابدوا رغبتهم في الإقلاع عن تعاطي السموم وذلك بتواصلهم مع الجمعية ورغبتهم في العلاج .وأفاد مدير عام جمعية خيركم إبراهيم بن أحمد الحمدان أن عيادات كفى المنتشرة بفروعها بمنطقة مكة المكرمة قدمت الاستشارات والعلاج على مدى 60 يوماً ، وقد أجاب الفريق العلاجي على استفسارات المستفيدين وتشجيعهم على العلاج عبر نخبة من الاطباء والمتخصصين في علاج الإدمان .وأشار إلى أن كفى تقدم رسالة وطنية لحماية أبناء وبنات الوطن من خطر الإدمان بكافة أشكاله ، مبيناً أن حملة "مستشارك من بيتك" مستمرة ، وتسعى برامج الجمعية عن بُعد لتقديم أفضل خدمة للراغبين في فتح صفحة جديدة من حياتهم قبل فوات الأوان .// انتهى //15:54ت م0069