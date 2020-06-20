إسلام آباد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واساستأنفت باكستان الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاراتها بدءًا من اليوم 20 يونيو.وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان صحفي, أنه تم استئناف رحلات الطيران الدولية من جميع المطارات الباكستانية باستثناء مطاري "جوادر" و "تُربت" بإقليم بلوشستان.وأضافت أنه سيسمح بتسيير الرحلات الجوية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً.// انتهى //16:46ت م0084