بيروت 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجّلت لبنان اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 24 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و2 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1536 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1575 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1006 حالات.// انتهى //16:46ت م0085