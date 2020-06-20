الدمام 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، بتطهير وتعقيم وغسل (1281) موقعاً في المنطقة، باستخدام (171.985) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (474) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.كما رفعت الأمانة (7950) طناً من النفايات، وأزالت (3977) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وكثفت الأمانة، أعمال التطهير والتعقيم ضمن خطتها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، باستخدام الآليات والمعدات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات "940"، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى//16:49ت م0086