الدمام 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسنظمت إدارة التوجيه والإرشاد "بنات" بتعليم المنطقة الشرقية، أمس الأول، عن بُعد برنامج "التطوع الإرشادي من التمكين إلى الاستدامة ٢٠٣٠"، قدمته رئيسة وحدة الخدمات الإرشادية عيدة القحطاني، بمشاركة (٦٢) متطوعة.واشتمل البرنامج التدريبي على حزمة من المحاور تضنمت مفهوم العمل التطوعي، ومزاياه، ودوافعه، والمبادئ الرئيسية للعمل التطوعي والسلوك والفعل التطوعي، وبعض الأفكار التي تساعد على انتشار ثقافة التطوع، إضافة إلى التطوع والتجارب الجديدة.ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم التطوع وتقديم الرؤية الجديدة للعمل التطوعي وتأهيل المتطوعين لاكتساب شعور الانتماء للوطن والمجتمع والعمل.// انتهى//16:59ت م0090