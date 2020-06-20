مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسشمر أكثر من ٣٠ متطوعاً عن سواعدهم للمشاركة في مبادرة " تهيئة المساجد " التي نفذها مركز حي العزيزية بمكة المكرمة.وأوضح المدير التنفيذي لمركز حي العزيزية إبراهيم ملي أنه شارك في المبادرة ٣٠ متطوعاً من سكان حي العزيزية وذلك للمشاركة في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين في حي العزيزية بمكة المكرمة وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة.وأفاد أن المبادرة تهدف لتهيئة جوامع ومساجد الحي البالغ عددها " ٢٠ " مسجداً لاستقبال المصلين ووضع ملصقات التباعد وكذلك المساهمة في توعية المصلين بضوابط السلامة خلال العودة للصلاة في المساجد ، لافتاً النظر إلى أن المبادرة تمت بمتابعة رئيس مجلس إدارة المركز الأستاذ حارث عسيري.// انتهى //17:11ت م0094