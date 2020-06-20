الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستنظم دارة الملك عبدالعزيز في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الاحد ، ندوة علمية افتراضية على قناتها على اليوتيوب بعنوان (تاريخ الطبري والحاجة إلى العناية العلمية) يشارك فيها كل من رئيس الفريق العلمي للمشروع الدكتور بشار عواد معروف ، و أستاذ التاريخ بجامعة المنصورة بمصر ورئيس اتحاد المؤرخين العرب الدكتور محمد عيسى الحريري ، و أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن صامل السلمي ، وأستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود بالرياض ونائب رئيس الجمعية التاريخية السعودية الدكتور عبدالله بن علي الزيدان .وسيسهم المحاضرون في الحديث عن أهمية التحقيق العلمي الكامل لهذا الكتاب الذي يعد من أوائل المدونات التاريخية باللغة العربية للتاريخ البشري منذ نشأته حيث يغطي ثلاث مئة سنة من تاريخ الأمم والرسل والدول، وأهميته القصوى كإرث عربي إسلامي يعكس أهمية الثقافة والمعرفة العربيتين في بناء المحتوى التاريخي في العالم مما جعل منه مرجعًا أصيلاً في علوم شتىً، كما ستلقي الندوة الضوء على الواجب العلمي في تقديم العناية الكاملة لهذا السفر القيم وضرورة إعادة التحقيق ليشمل جميع أجزاء التاريخ المدون في مخطوطة الكتاب.وسيقدم المشاركون في هذه الندوة التفاعلية مرئياتهم حول واقع النُسخ المحققة للكتاب، إضافة إلى توضيح الجدوى العلمية الملحة لهذا المشروع، والآثار المتوقعة للنسخة المحققة الجديدة في دعم المكتبة العربية خاصة والدراسات والبحوث في العالم عامة.وكانت دارة الملك عبدالعزيز قد أصدرت في أوقات سابقة عددًا من المخطوطات في كتب ورقية تعود إلى مجالات عدة مثل الفلك والخيل والمذكرات الشخصية والفهارس بهدف تعميم الفائدة بنشرها بنسخ كثيرة وبالتالي إتاحتها للجميع بتداول آمن وسريع حيث ينص نظامها الأساسي الذي صدر عام 1392هـ على قيامها بذلك.// انتهى //17:18ت م0096