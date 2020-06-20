اجتماعي / جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك تتيح فرصاً تطوعية إغاثية لأبناء المنطقة
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
تبوك 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
فتحت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك أمس باب التطوع أمام المتطوعين الراغبين في المشاركة من أبناء المنطقة في برامج الجمعية الإغاثية داخل مدينة تبوك والمراكز التابعة لها .
وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف أن الهدف من إطلاق هذه الفرص التطوعية هو من أجل تنظيم أكثر فى إعادة توزيع الأحياء بين الفرق القائمة ، وإيجاد مندوبين للأحياء التى لا يتوفر لها مندوبون ، وتسجيل جميع المتطوعين فى منصة العمل التطوعي التى أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى دائما إلى تطوير سبل العمل فيها وآليته ، ووضع خطط للعمل بما يخدم الفئات المستفيدة من خدماتها وبرامجها الخيرية وخاصة الأسر المتعففة وأصحاب الحاجات من الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل .
ودعا الدكتور " الشريف " الراغبين والراغبات بالالتحاق بالعمل التطوعي الإغاثي الدخول والتسجيل من خلال الرابط التالي : -
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE1cl7EfFj2SedvBaWbTd1JhlPFNIZ7K6GhynSS2ki9932DA/viewform ، مع الأخذ بالحسبان أن يكون المتطوع أو المتطوعة سعوديي الجنسية ، مع الالتزام بالمدة المناسبة لممارسة النشاطات التطوعية ، وأن تكون لديهم المقدرة على تنسيق وإدارة المدة بطريقة بنّاءة ، والالتزام بأنظمة الجمعية وسياساتها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالجمعية، مع الالتزام بالمدة الزمنية المتفق عليها في التطوع ، وأن تكون إمكانيات الراغبين بالانضمام ملائمة مع الجهود الضرورية منهم ، إضافة إلى وجوب أن يكون لدى المتطوع المقدرة على تحمّل المسؤوليات ، والاستناد عليه في قيامه بالأشغال بحدود طاقته ، وللإسهام في أنشطة مُحددة، أو أن يكون عملهم وتخصصهم متصلاً بالأنشطة المُراد التطوع لها.
// انتهى //
17:52ت م
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