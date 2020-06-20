تبوك 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسفتحت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك أمس باب التطوع أمام المتطوعين الراغبين في المشاركة من أبناء المنطقة في برامج الجمعية الإغاثية داخل مدينة تبوك والمراكز التابعة لها .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف أن ‏الهدف من إطلاق هذه الفرص التطوعية هو من أجل تنظيم أكثر فى إعادة توزيع الأحياء بين الفرق القائمة ، وإيجاد مندوبين للأحياء التى لا يتوفر لها مندوبون ، وتسجيل جميع المتطوعين فى منصة العمل التطوعي التى أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى دائما إلى تطوير سبل العمل فيها وآليته ، ووضع خطط للعمل بما يخدم الفئات المستفيدة من خدماتها وبرامجها الخيرية وخاصة الأسر المتعففة وأصحاب الحاجات من الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل .ودعا الدكتور " الشريف " الراغبين والراغبات بالالتحاق بالعمل التطوعي الإغاثي الدخول والتسجيل من خلال الرابط التالي : -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE1cl7EfFj2SedvBaWbTd1JhlPFNIZ7K6GhynSS2ki9932DA/viewform ، مع الأخذ بالحسبان أن يكون المتطوع أو المتطوعة سعوديي الجنسية ، مع الالتزام بالمدة المناسبة لممارسة النشاطات التطوعية ، وأن تكون لديهم المقدرة على تنسيق وإدارة المدة بطريقة بنّاءة ، والالتزام بأنظمة الجمعية وسياساتها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالجمعية، مع الالتزام بالمدة الزمنية المتفق عليها في التطوع ، وأن تكون إمكانيات الراغبين بالانضمام ملائمة مع الجهود الضرورية منهم ، إضافة إلى وجوب أن يكون لدى المتطوع المقدرة على تحمّل المسؤوليات ، والاستناد عليه في قيامه بالأشغال بحدود طاقته ، وللإسهام في أنشطة مُحددة، أو أن يكون عملهم وتخصصهم متصلاً بالأنشطة المُراد التطوع لها.// انتهى //17:52ت م0100