عام / بلدية الخرج تكمل تعقيم مباني الجهات الحكومية في مدينة السيح
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
السيح 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
أنهت بلدية الخرج ، أعمال تطهير وتعقيم مباني الجهات الحكومية في مقراتها بمدينة السيح ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والسبل الوقائية التي تتخذها البلدية مع مختلف الجهات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وأوضحت البلدية أنه جرى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للعديد من مقرات الجهات الحكومية المدنية والعسكرية ، شملت مجمع الدوائر الحكومية في وسط مدينة السيح.
وبينت البلدية أنها ستواصل تنفيذ خطتها للحد من جائحة كورونا ، حيث جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك ، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين
في المواقع كافة.
// انتهى //
17:54ت م
0101