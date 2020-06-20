جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير للقيادة الكريمة على ما تبذله من جهود وتدابير وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .كما ثمن سموه الأعمال المبذولة من المسؤولين والمتطوعين والعاملين في مكافحة جائحة كورونا ، داعياً الجميع باتباع التعليمات الصحية والأمنية التي تكفل بإذن الله سلامة وصحة الجميع.// انتهى //19:58ت م0113