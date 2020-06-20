شقراء 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلنت جامعة شقراء فتح برامج الدراسات العليا في تسعة برامج على أن يتم البدء في التقديم عليها في السابع من شهر ذي القعدة وفق خطة زمنية معدة أعدتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .ووجه معالي رئيس الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بالبدء في القبول بها للعام الجامعي 1442 هـ ، بعد أن أكملت الجامعة الموافقات اللازمة على تسعة برامج .من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشهراني أن الجامعة أكملت استعدادها للقبول في البرامج التالية : ماجستير المناهج وطرق التدريس، وماجستير القيادة التربوية ، وماجستير أصول التربية، وماجستير الرياضيات ، وماجستير الفيزياء ، وماجستير إدارة الأعمال ، وماجستير المختبرات الطبية الإكلينيكية ، وماجستير الأمن السيبراني ، وماجستير الذكاء الاصطناعي.// انتهى //20:04ت م0114