تونس 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأحبطت وحدات من الحرس البحري التونسي عملية هجرة غير شرعية لـ 20 مهاجرًا كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خفية باتجاه الأراضي الأوروبية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم أن المهاجرين يحملون جنسيات دول عربية، وكانوا على متن مركب صيد بحري بعرض البحر قبالة شواطئ جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس قادمين من السواحل الليبية باتجاه الأراضي الإيطالية.ولفت البيان الانتباه إلى أنه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.انتهى20:06ت م0115