القاهرة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأكدت مصر التزامها بدعم اللاجئين والمهاجرين الذين تستضيفهم والمُقدرة أعدادهم بما يزيد على خمسة ملايين شخص، في ظل الأوضاع والتحديات الاستثنائية التي يواجهها العالم مع تفشي وباء "كورونا"، داعيةً إلى زيادة الدعم الدولي المقدّم للدول المستضيفة للاجئين لتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الرعاية والمساعدة لهم.وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التعاون على الصُّعد الدولية والعربية والأفريقية لإيجاد حلول مستدامة لأوضاع اللاجئين في العالم بما يساهم في تعزيز متطلبات السلم والأمن ويعزز من جهود التنمية بالدول والمجتمعات الخارجة من النزاعات.وأشار البيان إلى حرص مصر على إتاحة الخدمات الصحية والطبية للاجئين كالمصريين دون تمييز في إطار الجهود الوطنية للتصدي لوباء "كورونا"، فضلاً عن مواصلة تعاونها مع المنظمات الدولية العاملة في مصر والمعنية بقضايا اللجوء والهجرة لتعزيز وزيادة الدعم الدولي للاجئين.وشددت الخارجية المصرية في بيانها على أهمية قيام المجتمع الدولي بتوفير المساعدات اللازمة للاجئين بغض النظر عن جنسيتهم بشكل عادلٍ ومتساوٍ، وتتبنى سياسة تقوم على السماح للاجئين بحرية الحركة والتنقل على أراضيها دون قيود، حيث لا تقيم مصر معسكرات للاجئين وتسمح لهم بالاستفادة من منظومة الخدمات الاجتماعية التي توفرها مصر.// انتهى //20:06ت م0116