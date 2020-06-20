طريف 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في قسم الرخص المهنية جولاتها على المحلات والأسواق التجارية لمطابقة بياناتها، والتأكيد على الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البلدية.وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين، مؤكدةً أنها تسعى من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز الرقابة البلدية ومعالجة جميع المخالفات.// انتهى //20:10ت م0117