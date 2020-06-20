الأحساء 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستنظم هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الأحساء، غداً ورشة تدريبية "عن بُعد" متخصصة في "إنتاج محتوى الوسائط المتعددة للمنصات الرقمية"، يقدمها المدرب الإعلامي مشعل الحميدان"، وتستمر 5 أيام تدريبية، ضمن البرنامج التأهيلي (صناعة الإعلام الرقمي) .وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة عدنان الغزال، أن برنامج (صناعة الإعلام الرقمي) مدته 12 أسبوعًا تدريبيًا واستؤنف بعد التحقق من المعايير اللازمة لنجاح التدريب "عن بُعد" والتأكد من توفر البيئة المناسبة، مشيراً إلى أنه يوفر المعرفة والمهارات اللازمة للمتدربين وتأهيلهم على استخدام أدوات وسائل الإعلام الرقمي بشكل منهجي وتطبيقي؛ ليصبح لديهم إلمام بالتقنيات والمستحدثات الخاصة بالصحافة الرقمية، ما يؤهلهم للمنافسة في هذا المجال، ويتميز بأنه مصمم وفق أسس مهنية ومهنية عالية، ويمنح المتدربين شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويقدم فرصة للمزج بين أصول الصحافة والعمل الإعلامي وبيئة الإعلام الرقمي الجديد من أدوات قابلة للتوظيف في وسائل الإعلام الجديد والتقليدي.وأضاف، أن البرنامج يهدف إلى تخريج جيل جديد متمكن من استخدام الأدوات الإعلامية الحديثة، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على استخدام أدوات وسائل الإعلام الرقمي بشكل احترافي، وردم الفجوة من نقص الكوادر الإعلامية المؤهلة في المنطقة بتمكينهم من المهارات اللازمة، ومن مخرجاته المتوقّعة تمكين المتدربين من الإلمام باستخدام الأدوات الإعلامية الحديثة، وإخراج مشروعات ومواد صحفية خلال فترة البرنامج؛ بواقع 8 مشروعات لكل متدرب، ومشروع تخرّج نهائي لكل متدرب مكتمل المعايير.وكان البرنامج، قد استأنف برنامجه بورشتين تدريبيتين، الأولى حول صحافة الموبايل وقدمها الإعلامي مهند النعيمي، والثانية ورشة صحافة البيانات قدمها الإعلامي ثامر العوايشة بعد أن علق البرنامج في شهر مارس الماضي، والتحق به 40 إعلاميًا وإعلامية يمثلون عددًا من المؤسسات الإعلامية الصحفية والإلكترونية والتلفزيونية.// انتهى//20:11ت م0118