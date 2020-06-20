رفحاء 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية لينة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم ممثلة في إدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية والتفتيشة على المنشآت الغذائية ، للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت كافة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.وشملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المحال التجارية.و بالتزامن مع ذلك أجرت البلدية صيانة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء وأعادت تأهيلها، كما تكثف جهودها في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال النظافة العامة بالشوارع الرئيسة وداخل الأحياء.// انتهى //20:12ت م0119