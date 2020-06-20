الجزائر 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت الجزائر 127 إصابةً جديدة بفيروس كورونا و 12 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الأخيرة.وحسب رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، فإن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11631 إصابةً، وذلك بالموازاة مع تسجيل ارتفاع في إجمالي الوفيات إلى 837 حالة.أما بشأن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 الساعة الماضية، فقد أشار فورار خلال اللقاء الإعلامي اليومي، إلى تماثل 128 مصاباً للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8324، في حين أفاد بأن 38 مصاباً يخضعون للعلاج تحت العناية المركزة.انتهى20:17ت م0120