القاهرة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأوضح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن تحرك مصر تجاه مجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة، يؤكد حرصها الدائم على اتخاذ المسار الدبلوماسي والسياسي لنهايته لحل الأزمة.وقال السيسي في كلمة عقب تفقده اليوم المنطقة العسكرية الغربية بمرسى مطروح: إن مصر تقدر التنمية في إثيوبيا ولكن على إثيوبيا أيضاً أن تقدر الحياة في مصر، على أساس (لا ضرر ولا ضرار) لبعضهم البعض، معرباً عن أمله في أن تصل هذه الرسالة لكل الشعب الإثيوبي ولقيادته.وأضاف أن الشعب المصري قلق من مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن مصر حرصت خلال سنوات طويلة على التعامل مع هذا الموضوع من خلال التفاهم ومن خلال التفاوض، ولاتزال تتحرك في هذا الاتجاه، مشدداً على ضرورة التحرك بقوة من أجل نهاية المفاوضات والوصول لاتفاق من أجل الوصول لحل يحقق المصلحة للجميع.// انتهى //20:27ت م0121