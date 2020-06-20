أبو عريش 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستكثف الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الجزئي الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم.ووثقت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الحضور الأمني في الميادين العامة والشوارع الرئيسة والتقاطعات ومداخل ومخارج المحافظة وخلوها من المارة، وانضباطية المجتمع وتجاوبه خلال ساعات تطبيق أمر منع التجول، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.// انتهى //20:28ت م0122