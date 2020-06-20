نجران 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة نجران، جولاتها الرقابية على الملاحم و محال بيع اللحوم الطازجة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة، فايز بن علي رجاء أن الفرق الرقابية أغلقت اليوم 9 ملاحم بحي الحصين ، وطبقت بحقها لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية ، لمخالفاتها الاشتراطات الصحية وضبط عدد من المخالفات البلدية عليها.وأشار ابن رجاء إلى تشديد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من صلاحية اللحوم وطرق حفظها، والنظافة العامة، وصحة ونظافة العاملين وسلامة الأدوات المستخدمة، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار منطقة نجران.// انتهى //20:29ت م0123