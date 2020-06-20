الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية "بروتوكولات" عودة نشاط صالونات التجميل النسائية في المملكة، بناء على قرار عود الحياة لطبيعتها ورفع منع التجول بشكل كامل.وتضمنت "البروتوكولات" إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العميلات والموظفات وتشمل استقبال العميلات بالحجز المسبق -إن أمكن- وغسل العاملات أيديهن بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر، وتنظيم منطقة الانتظار بما يضمن التباعد على مقاعد الانتظار، وإبلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقاً قبل الحضور للصالون.ومن ضمن الاشتراطات أيضا الحد من التواصل وجهًا لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل، وإلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفات واستخدام طرق بديلة، ومنع المرافقين للزبائن داخل المحل، فضلا عن الزام المحل بأخذ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حالة التقصي.وأوضحت البروتوكولات أن أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة تتمثل في الكمامة ودرع الوجه أو النظارة، والقفازات، ورداء القص، وشريط الرقبة.وشددت البروتوكولات على عدد من الإجراءات الواجب الالتزام بها وتتمثل في التخلص من الأدوات المستخدمة بعد كل عميلة، واستخدام أدوات جديدة لكل عميلة ، والتزام العاملة بلبس كمامة عند غسل الشعر للعميلات.وتشمل الإجراءات أيضا استخدام دروع الوجه أو النظارة خلال الغسيل وتنظيف الشعر والبشرة، وإلغاء جميع خدمات المساج أو حمامات البخار في الصالونات ، وتقديم الخدمة للعميلة من قِبَل عاملة واحدة، ومنع التناوب في الخدمة.وتناولت البروتوكولات إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة وصالونات التجميل، وتتمثل في وجوب تنظيف وتطهير الصالونات جيدًا قبل إعادة فتحها ، وتنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية ، وتطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون وتعقيمها،وفيما يخص منطقة الاستقبال والانتظار أشارت "البروتوكولات" إلى استخدام الدفع الإلكتروني -إن أمكن- وغسل الأيدي أو بعد كل معاملة مع العملات الورقية، وإزالة المجلات ومواد القراءة وغيرها التي يلمسها العملاء بشكل متكرر.كما تضمنت عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة، وقياس درجة حرارة العاملات يوميًّا قبل العمل وتسجيل بيانات التواصل ، وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام الجهاز، ومنع العميلات اللاتي لديهن ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من الدخول.// انتهى //20:30ت م0124