باماكو 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسقتلت قوة "برخان" الفرنسية المنتشرة في مالي، بالتعاون مع وحدات من الجيش المالي عددًا من عناصر الجماعات المسلحة خلال سلسلة عمليات قامت بها شمالي مالي.ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء المالية عن بيان صادر عن قوة "بارخان" ، أن عناصر القوات الفرنسية والمالية، تمكنت خلال العمليات التي جرت في منطقة "غوسي" التابعة لتومبوكسيون من مصادرة مركبة ، وأربع دراجات نارية، وكمية كبيرة من معدات صنع المتفجرات، وأدوات اتصال.وأفادت مصادر أمنية، أن وحدة عسكرية أخرى صادرت العديد من الدراجات وكمية مهمة من الأسلحة، بعد تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة بمنطقة "آمالاولاو".// انتهى //20:42ت م0125