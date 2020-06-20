ظهران الجنوب 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس‏رصدت عدسة "واس" اليوم توفر جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية في أسواق ومتاجر محافظة ظهران الجنوب مع توفّر المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها في محال بيع الجملة والتموينات والمستودعات مع التزام جميع المحلات بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فرز بصري وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات ، وتعقيم العربات والأرضيات واستخدام أجهزة الدفع الآلي .وتقوم بلدية المحافظة بمتابعة توفر الاشتراطات الصحية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بصفة مستمرة وفي حال المخالفة يغلق ويغرم كل من يخالف التوجيهات، حيث تستقبل ملحوظات الجميع وشكاواهم من خلال الرقم 940.// انتهى //21:01ت م0128