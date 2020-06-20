مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسشاركت الفرق التطوعية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش بمكة المكرمة في مبادرة "وطهر بيتي" ، التي تضمنت تعقيم وتجهيز مساجد وجوامع الحي ، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا .وأوضح المدير التنفيذي بلجنة بطحاء قريش نزار فقيها، أن أعمال التعقيم والتجهيز تضمنت التنظيف والتعقيم والصيانة ووضع اللوحات التوعوية لسلامة مرتادي بيت الله ، مقدماً شكره وتقديره للمشاركين كافة في هذه المبادرة ، سائلاً الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء على ما قاموا به من جهود عظيمة للعناية ببيوت الله , وتطهيرها وتعقيمها وتجهيزها للمصلين لآداء الصلوات .// انتهى //21:02ت م0130