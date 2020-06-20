اجتماعي / الفرق التطوعية بتنمية بطحاء قريش تشارك في تعقيم وتجهيز مساجد الحي
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
شاركت الفرق التطوعية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش بمكة المكرمة في مبادرة "وطهر بيتي" ، التي تضمنت تعقيم وتجهيز مساجد وجوامع الحي ، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأوضح المدير التنفيذي بلجنة بطحاء قريش نزار فقيها، أن أعمال التعقيم والتجهيز تضمنت التنظيف والتعقيم والصيانة ووضع اللوحات التوعوية لسلامة مرتادي بيت الله ، مقدماً شكره وتقديره للمشاركين كافة في هذه المبادرة ، سائلاً الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء على ما قاموا به من جهود عظيمة للعناية ببيوت الله , وتطهيرها وتعقيمها وتجهيزها للمصلين لآداء الصلوات .
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21:02ت م
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