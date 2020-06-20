عرعر 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسرافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية"واس" أمس دوريات الأمن بمدينة عرعر خلال ساعات منع التجول في الطرقات والشوارع العامة في ظل التزام من الجميع ، في مشهد حضاري يدل على وعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم وامتثالهم لتطبيق الأمر.من جانبها ، تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في آداء عملها بكل يسر وسهولة ، فيما أقام رجال الأمن نقاط التفتيش في عدد من الشوارع العامة للمتابعة .// انتهى //21:02ت م0131