عام / عدسة "واس" ترافق دوريات الأمن خلال ساعات منع التجول بعرعر
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
عرعر 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
رافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية"واس" أمس دوريات الأمن بمدينة عرعر خلال ساعات منع التجول في الطرقات والشوارع العامة في ظل التزام من الجميع ، في مشهد حضاري يدل على وعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم وامتثالهم لتطبيق الأمر.
من جانبها ، تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في آداء عملها بكل يسر وسهولة ، فيما أقام رجال الأمن نقاط التفتيش في عدد من الشوارع العامة للمتابعة .
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21:02ت م
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