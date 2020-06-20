القاهرة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستواصل ورشة العمل الافتراضية للمناهج الكشفية العربية المطورة، التي يُنظمها الإقليم الكشفي العربي أعمالها لليوم الثالث على التوالي، بهدف مراجعة أدلة المناهج بالمراحل الكشفية المختلفة ( أشبال - كشافة - متقدم - جوالة ) وإعدادها للعمل بها وتطبيقها بالجمعيات الكشفية العربية.وتضمن برنامج اليوم جلسة لمناقشة " إطار عالم أفضل والمناهج " أدارها مدير التطوير المؤسسي بالإقليم مي عبد الهادي، التي تناولت فيها تعريف المفهوم الجديد لإطار عالم أفضل والتعريف بتحديات قبيلة الأرض، وفي الجلسة الثانية من برنامج اليوم قسم المشاركون لــ 4 مجموعات لتقييم أدلة الشارات والأوسمة للمراحل المختلفة وتقديم المقترحات.وتختتم الورشة أعمالها بجلسة حوارية لمناقشة معايير وأسس بناء منهاج البراعم والعصافير ، ومناقشة أسس تقييم ومراجعة المناهج حسب المراحل ، وعرض للتطبيق الإلكتروني الخاص بالتقدم الكشفي ( أنا كشاف ) .وكان الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي قد افتتح الورشة الخميس الماضي بمشاركة 60 قائدا وقائدة من الكشفيين يمثلون 17 جمعية كشفية من مسؤولي ومفوضي البرامج وأعضاء لجنتي البرامج وتنمية القيادات ومستشاري الشباب ومستشاري المنظمة.// انتهى //21:18ت م0132