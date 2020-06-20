مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسطبقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء و التميز المؤسسي الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية بـ "بروتوكولات" وقائية وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً ، وذلك في جميع الإدارات والبلديات التابعة و المرتبطة بالأمانة .وأوضح مدير عام خدمه العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني ، أن الإجراءات شملت تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الجسدي والحرص على المحافظة و حماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة و أمراض تنفسية ، مؤكداً ضرورة التقيد بنصائح وتوجيهات الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع .// انتهى //21:32ت م0133