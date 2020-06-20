عام / أمانة العاصمة المقدسة تطبق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
طبقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء و التميز المؤسسي الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية بـ "بروتوكولات" وقائية وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً ، وذلك في جميع الإدارات والبلديات التابعة و المرتبطة بالأمانة .
وأوضح مدير عام خدمه العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني ، أن الإجراءات شملت تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الجسدي والحرص على المحافظة و حماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة و أمراض تنفسية ، مؤكداً ضرورة التقيد بنصائح وتوجيهات الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع .
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