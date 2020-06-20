إسلام آباد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلنت باكستان عزمها على فتح المعابر الحدودية مع أفغانستان ابتداءً من 22 يونيو الجاري لاستئناف عملیة التبادل التجاري بین البلدین.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن القرار جاء تلبية لطلب من الحكومة الأفغانية بوضع العلاقات الأخوية بين البلدين في الاعتبار.وأضاف أنه سيتم السماح للجانب الأفغاني باستئناف التبادل التجاري مع باكستان عن طريق معبري "طورخام" و "تشمن" الحدوديين، فضلاً عن استخدامها لتجارة الترانزيت عبر الأراضي الباكستانية.وكانت باكستان قد أغلقت جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان قبل شهرين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //21:39ت م0134