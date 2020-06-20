إسلام آباد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 174510 حالات، بعد تسجيل 6604 إصابات جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 3436 حالة وفاة، بعد تسجيل 153 حالة وفاة جديدة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 63504 حالات تماثلت للشفاء.// انتهى //21:40ت م0137