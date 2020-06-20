جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسواصلت الجهات الأمنية بمحافظة جدة جهودها الميدانية في تطبيق ساعات منع التجول , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم .ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الحضور الأمني في الشوارع والطرقات الرئيسة والميادين العامة ، ومداخل ومخارج المحافظة وخلوها من المارة ، وانضباطية المجتمع وتجاوبه خلال ساعات تطبيق أمر منع التجول ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا والوقاية منه والحد من انتشاره .// انتهى //21:41ت م0138