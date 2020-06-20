جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسجندت أمانة محافظة جدة فرقها الرقابية الميدانية على نطاق 19 بلدية فرعية للوقوف على تطبيق الاحترازات المطبقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمنشآت الغذائية ، حيث شملت الجولات المنفذة المحال التجارية ، للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتدابير اللازمة .في حين واصلت الأمانة أعمال صيانة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وأعادت تأهيلها ، كما تكثف جهودها في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال النظافة العامة بالشوارع الرئيسة وداخل الأحياء بالمحافظة .// انتهى //21:55ت م0139