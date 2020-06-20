واشنطن 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 32,218 إصابة مؤكدة و 690 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,215,618 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 119,055 حالة وفاة.// انتهى //22:07ت م0141