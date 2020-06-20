الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ السادس والعاشر من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير " البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:https://covid19awareness.sa/archives/5460تشمل التالي:ـبروتوكولات محلات الحلاقة الرجاليةبروتوكولات صالونات التجميلبروتوكولات القطاع العامبروتوكولات المساجدبروتوكولات قطاع التعدينبروتوكولات قطاع المقاولاتبروتوكولات قطاع المقاولات – المشاريع القائمةبروتوكولات الطيران الداخلي والدوليبروتوكولات الحافلات داخل المدنبروتوكولات الحافلات بين المدنبروتوكولات عبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائعبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجاريةبروتوكولات أسواق النفع العامبروتوكولات مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)بروتوكولات المركبات المستأجرة (تأجير السيارات)بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشتركبروتوكولات الخدمات البريدية واللوجستيةبروتوكولات دور الإيواء الاجتماعيةبروتوكولات المزارع والبيوت المحميةبروتوكولات المصانعبروتوكولات الكهرباءبروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغازبروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبيةبروتوكولات المطاعم والمقاهيبروتوكولات العمالة المنزلية (بنظام الساعة)بروتوكولات القطاراتبروتوكولات التوصيل المنزليبروتوكولات الصالات والمراكز الرياضيةبروتوكولات التدريبات الرياضيةبروتوكولات المباريات الرياضيةبروتوكولات دور السينماالبروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحةالبروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المغلقةبروتوكولات الأنشطة الرياضية البرية والهوائيةبروتوكولات الأنشطة والرحلات البحريةووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة التزام الجهات بتطبيق البروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين ،وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الاساسية للوقاية من الفيروس والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي والتطهير البيئي والتوعية حفاظاً على سلامة الجميع.// انتهى //22:28ت م0144