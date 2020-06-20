جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مقرها الرئيس وعلى نطاق بلدياتها الفرعية الـ 19، تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية غداً وسط "بروتوكولات" وقائية وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً.وأوضحت الأمانة أن الإجراءات الاحترازية شملت تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الجسدي والحرص على المحافظة، وحماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية، مؤكدةً ضرورة التقيد بنصائح وتوجيهات الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع.// انتهى //23:00ت م0149