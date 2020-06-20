الجزائر 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل الجزائريين 84 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، بالعديد من المدن الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها العسكرية أوقفت 13 مهربًا بمدن تمنراست وسعيدة وإدرار، وصادرت منهم ثلاث شاحنات، وسبع مركبات بينهم أربع رباعية الدفع، والعشرات من الأطنان من المواد الغذائية، و11 مولدًا كهربائيًا، و10 مطارق ضغط.وأضاف البيان أن وحدات من حرس السواحل بمدن تلمسان ووهران وجيجل أوقفت 71 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وسط البحر متوجهين إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في هجرة غير شرعية.ولفت البيان النظر إلى أن وحدات من الجيش الجزائري دمرت ثلاث قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظتي بومرداس وباتنة.// انتهى //23:05ت م0150