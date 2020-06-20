الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الرياضة استضافة المملكة جولتين من سباقات الفورمولا إي للسيارات الكهربائية في موسمها السابع، وللسنة الثالثة على التوالي، وذلك يومي 26 و27 من شهر فبراير المقبل من عام 2021 بالدرعية، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد أعلن الروزنامة المؤقتة لبطولة آي بي بي العالمية في الفورمولا إي الكهربائية للعام 2020/2021، بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة المحركات في الاتحاد الدولي للسيارات وتصديقها من قبل الاتحاد، بعد إعلان قائمة المدن التي سيمر بها السباق العالمي الشهير في موسمه السابع.وكشفت الروزنامة عن انطلاق الموسم السابع في مدينة سانتياغو في تشيلي في 16 يناير 2021، ثم تنتقل سلسلة السباقات إلى مكسيكو سيتي، لتكون هذه هي المرّة السادسة التي يُجرى فيها السباق في أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز (Autodromo Hermanos Rodriguez).ومن هناك تنتقل البطولة مباشرة إلى المملكة بسباقين متتاليين آخرين في الدرعية، ومن ثم إلى سانيا في الصين قبل عودة السباقات إلى أوروبا بدءًا بالعاصمة الإيطالية روما تليها العاصمة الفرنسية باريس.بعد ذلك، ستعود سباقات الفورمولا إي الكهربائية إلى شوارع موناكو الشهيرة في 8 مايو المقبل، ثم تنتقل سلسلة السباقات إلى سيول في كوريا الجنوبية للمرّة الأولى، قبل التوجه إلى ألمانيا، ثم تُختتم البطولة مع سباقٍ مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، متبوعًا بسباقين متتاليين في لندن في المملكة المتحدة يومي 24 و25 يوليو 2021.وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عن فخره وسعادته باستضافة المملكة جولات سباقات الفورمولا إي للسيارات الكهربائية للعام الثالث على التوالي بالدرعية التاريخية.وقال: "استضافة المملكة لهذا السباق العالمي للسنة الثالثة على التوالي، يؤكد قدرتنا ـ ولله الحمد ـ على استضافة أكبر وأعرق المنافسات الرياضية العالمية، نظير الدعم غير المحدود الذي نجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ودليل قدرتنا على استضافة مثل هذه السباقات التي تحظى بشعبية واهتمام عالمي كبير".وأضاف سموه: "نعد الجميع بأن يظهر هذا السباق العالمي في أبهى وأفضل صورة، وسنستعد لاستقبال العالم في الدرعية التاريخية هذه المنطقة، التي تعدُّ بالنسبة لنا كسعوديين مصدر تاريخ وإرث كبير، وتعكس صورة مميزة عن ماضينا العريق، وسنسعد دون شك بجميع المشاركين والجماهير من داخل وخارج المملكة بحضورهم واستمتاعهم وسط أجواء مليئة بالحماس والتشويق".يذكر أن المجلس العالمي لرياضة المحركات في الاتحاد الدولي للسيارات قد وافق أيضًا على تعديلات على لوائح البطولة الرياضية، بما يتماشى مع وضع بطولة الفورمولا إي الكهربائية الجديدة، كما تمّ الاتفاق على تدابير لتعزيز جهود الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على أن يكشف الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا إي عن مزيد من التفاصيل في الفترة المقبلة.// انتهى //23:09ت م0152