الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأصدرت وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريرها الأسبوعي للمناشط المنفذة ضمن مبادرة (خذوا حذركم) التوعوية التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، في فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة.و بلغ عدد مناشط الحملة خلال الأسبوع الماضي 11.831 نشاطاً، شملت اللوحات الإرشادية والجولات التوعوية التي يقوم بها أعضاء الهيئة في الأماكن العامة لتوجيه وإرشاد المواطنين والمقيمين بالتزام التعليمات الوقائية، حيث بلغ عدد الجولات 4,659 جولة ، كما عرضت 7133 لوحة ثابتة ومتنقلة تحمل رسائل توعوية وتوجيهية ووقائية.وكان معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أطلق هذه المبادرة بعد إطلاق حملة "وليسعك بيتك" ضمن حزمة من المبادرات والبرامج تفاعلاً مع الجهود المبذولة للتوعية بجائحة كورونا (كوفيد – 19) ، وركزت الحملات على الأعمال الميدانية والتوعية ومشاركة الجهات المختصة للقيام بدروها في هذه الأزمة مع تنويع مضامين كل حملة حسب أهدافها ، إضافة إلى البرامج والإجراءات الاحترازية والتوعوية الخاصة التي وجهة إلى العاملين من منسوبي الرئاسة وفروعها.// انتهى //23:13ت م0153