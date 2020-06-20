جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسكرمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة عبر " الاتصال المرئي " ، عدداً من منسوبيها الفائزين بجائزة سجون المنطقة للتميز الإداري في دورتها السادسة ، لفترة التقييم السنوية ١٤٤١هـ .وأفاد مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء الدكتور إبراهيم سعد الغامدي ، أن الأمانة العامة للجائزة حددت الفائزين من فئات الجائزة وهي فئة المتميزين خلال فترة التقييم السنوية لفئات الجائزة وفئة القائد المشرف المتميز وفئة الموظف المتميز وفئة الإدارة المتميزة وفئة الأعمال المتميزة ، مبيناً أن الجائزة اعتمدت في مضمونها على معيار استحقاق المرشحين بهدف ضمان العدالة والشفافية ، مهنئاً الفائزين بالجائزة التي تُعد حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن .من جانبه عدّ مدير إدارة التميز المؤسسي الأمين العام للجائزة الرائد محمد بن عقاب الحارثي ، الجائزة شكلا من أشكال التقدير الذي تعبر بها المؤسسات لمنسوبيها ، عطفاً على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم .// انتهى //23:16ت م0154