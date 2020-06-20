جيزان 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس‏رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على رعايتهما ودعمهما لجميع أجهزة الدولة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى تنفيذ قرار العودة الطبيعة للحياة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد .‏وثمن سموه الجهود كافة التي بذلتها مختلف قطاعات الدولة بتوجيه من القيادة الحكيمة وتنفيذ مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أسهمت بفضل الله تعالى في الحد من انتشار فيروس كورونا.وقال سمو الأمير محمد بن ناصر :" لقد شاهد الجميع الجهود العظيمة المبذولة لحماية هذا الوطن الغالي والموطن والمقيم ، حيث بذلت الدولة الغالي والنفيس وضحت بالكثير في مصلحة صحة شعبها ، فقد أمنت الرحلات الدولية لعودة مواطنيها من كافة أرجاء دول العالم في أسرع وقت ممكن ، ما يدل على عناية وحرص القيادة على الوطن والمواطن كيف لا والمملكة العربية السعودية طبقت أعلى المعايير الصحية والطبية ، فالصحة في الأبدان والأمن في الأوطان هما أغلى ما يملك البشر وهي الأولوية القصوى لهذا الأنسان في هذا البلد الكريم من القيادة الغالية" .‏وعبر سمو أمير منطقة جازان عن شكره وتقديره للجميع لما قدمه أبطال الصحة ورجال الأمن وكافة المسؤولين والعاملين والمتطوعين من أبناء هذا الوطن أو من المقيمين العاملين به في مختلف المجالات ، داعياً الجميع لتطبيق كافة التعليمات والبرتوكولات المعتمدة للعودة الآمنة بإذن الله إلى الحياة الطبيعة ، سائلا الله - عز وجل - أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية.// انتهى //23:22ت م0156