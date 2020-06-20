سكاكا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في المملكة بشكل كامل والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.وأشار سمو الأمير فيصل بن نواف إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على صحة المواطنين والمقيمين في بلادنا، والمتابعة الدؤوبة التي توليها القيادة الرشيدة لمستجدات هذه الجائحة وتأثيراتها المختلفة، بناءً على ما ترفع به الجهات الصحية المختصة بشكل دوري والمتعلقة بتحديث الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيـد19.كما أعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة بلادنا طوال الأشهر الماضية في مواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها السلبية، مشيداً بالدعم الكبير والمتواصل الذي حظيَت به القطاعات الحكومية والخاصة في بلادنا طوال هذه الأزمة بتوجيهاتٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكداً سموه أن هذا الدعم السخي يأتي في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين في جميع مجالات الحياة الصحية والاقتصادية والتنموية.وبهذه المناسبة، ناشد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المواطنين والمقيمين أن يكونوا على قدرٍ عالٍ من الوعي والمسؤولية والعودة لحياتهم الطبيعية بحذر، آملاً منهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وفي الختام دعا سمو أمير منطقة الجوف المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُجنِّب بلادنا كل مكروه ويُديم عليها نِعَـم الخير والأمن والأمان..//انتهى//23:23ت م0157