الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسرحب مجلس إدارة اتحاد كمال الأجسام بقرار وزارة الرياضة بإعادة فتح مراكز التدريب و الصالات الرياضية في المملكة، وعودة النشاط الرياضي من يوم غدٍ الأحد وفقاً للضوابط والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية بهدف حماية ممارسي الأنشطة الرياضية من جائحة كورونا.وأكد الاتحاد في بيان له اليوم أهمية ذلك في بث الروح الرياضية لكمال الأجسام بعد توقف الأنشطة الرياضية تزامنا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيدا 19) باعتبار القرار خطوة على الطريق نحو استعادة النشاط الرياضي تدريجياً بشكل كامل.وشدد اتحاد كمال الأجسام على أنه لن يألو جهداً للمساهمة بإنجاح المرحلة الحالية، مبيناً أن عودة فتح الصالات الرياضية سيكون له دور مؤثر بأن يستعيد لاعبو كمال الأجسام مهاراتهم وإمكاناتهم ولياقتهم البدنية، داعياً الرياضيين إلى عدم الاستعجال، وممارسة التدريبات بشكل تدريجي، لكي لايتعرضوا إلى الإصابة، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية لرياضة آمنة تحقق سلامة منسوبي رياضة كمال الأجسام.// انتهى //00:17ت م0161