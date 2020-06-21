الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستقام بعد غدٍ الاثنين الدورة التدريبية الإقليمية لرياضة الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص على المنصة الافتراضية ZOOM بتنظيم الأولمبياد الخاص الإماراتي وتحت رعاية اتحاد اللجان الأولمبية العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز .وتشمل الدورة التدريبية محاور أسس تدريب وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص .ونوه الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المهندس أيمن عبد الوهاب بهذا التعاون المثمر مع اتحاد اللجان الأولمبية العربية واهتمامهم المتزايد بذوي الإعاقة الفكرية ، مشيراً إلى أنه انعكاس طبيعي لما تحظى به أنشطة الأولمبياد الخاص بالمنطقة من اهتمام متزايد من الجميع ، وهذا ما يجعل المنطقة تحتل مكانة بارزة بين مناطق العالم السبع، حيث إنها المنطقة الوحيدة على مستوى العالم التى أقيمت فيها حتى الآن 9 ألعاب إقليمية كان آخرها الألعاب الإقليمية التاسعة التى أقيمت بالعاصمة أبوظبي 2018 .وقال: "هذه الدورة نتاج توقيع اتفاقيةتعاون وشراكة بين الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة للبروتوكول الذى تم توقيعه على هامش استضافة أبوظبي للألعاب العالمية 2019، بهدف تطوير اللعبة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص وإطلاق العديد من البرامج التطويرية بإخضاع المدربينلتدريبات في اللعبة وعقد ورش عمل لمدربي الأولمبياد الخاص حول العالم.وتأتى هذه الدورة استكمالاً لمجموعة الدورات التدريبية للرياضة المختلفة التي تقيمهاالرئاسة الإقليمية بهدف تكوين قاعدة من المدربين الأكفاء ، من أجل الاطلاع على أحدث وسائل التدريب وآخر التعديلات الخاصة بالقوانين الرياضية والعمل على زيادة أعداد اللاعبين الممارسين لتلك الرياضة.// انتهى //00:18ت م0162