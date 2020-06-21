الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسفرط فريق ليستر سيتي "الثالث " بالخروج منتصراً من مباراته الأولى بعد العودة من توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تقدمه على واتفورد في الدقيقة الأخيرة قبل أن يعادل المضيف 1-1 في الوقت بدل الضائع اليوم ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وبدا ليستر في طريق العودة منتصراً من ملعب مضيفه "فيكاريدج رود" لكن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام وحرموه من نقطتين بهدف استعراضي جميل للمدافع كريغ داوسون.وبعد شوطين "عاديين" أمام المدرجات الخالية، اعتقد ليستر أنه خطف نقاط المباراة الثلاث وقطع شوطاً مهماً نحو حسم المركز الثالث بالابتعاد مؤقتاً بفارق 8 نقاط عن تشلسي الرابع، وذلك بعد أن تقدم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ، لينجح واتفورد في إدراك التعادل إثر ركلة ركنية وصلت عبرها الكرة إلى داوسون الذي تابعها أكروباتية في الشباك (3+90)، مانحا فريقه نقطة تكمن أهميتها كونه يصارع من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى، إذ يحتل مؤقتاً المركز السادس عشر بـ28 نقطة.ورفع ليستر رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن تشلسي الذي يلتقي غداً مع مضيفه أستون فيلا" التاسع عشر"، و8 نقاط عن مانشستر يونايتد "الخامس ".وخيَّب أرسنال الآمال مجددا بعدما فرط في فوز في المتناول على مضيفه برايتون وخرج خاسراً 1-2.وكان أرسنال في طريقه للفوز بعد أن تقدم بهدف لمهاجمه العاجي نيكولاس بيبي عند الدقيقة (68)، لكن شباكه تلقت هدف التعادل بعد سبع دقائق عبر لويس دانك في الدقيقة (75)، قبل أن يخطف الفرنسي نيل موباي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.وتجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع، فيما كان الفوز غالياً بالنسبة لبرايتون في سعيه للهروب من المراكز المؤدية إلى الدرجة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //00:21ت م0164