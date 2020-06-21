جيزان ٢٨ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٠م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع على رعايتهما ودعمها - حفظهما الله- لجميع أجهزة الدولة خلال مرحلة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى تنفيذ قرار العودة الطبيعة للحياة اعتبارا من يوم غد الأحد.ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بالدعم الكبير والمتواصل الذي حظيَت به القطاعات الحكومية والخاصة في بلادنا طيلة فترة جائحة كورونا بتوجيهاتٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على كل ما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق وطننا العزيز.وثمن سموه الأعمال والجهود المبذولة من المسؤولين والمتطوعين والعاملين في مكافحة جائحة كورونا ، داعياً الجميع لاتباع التعليمات الصحية والأمنية التي تكفل بإذن الله سلامة وصحة الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى//00:22ت م0165