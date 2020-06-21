جيزان 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستشهد متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان وفرة في المخزون الغذائي في المستودعات من المواد الغذائية والاستهلاكية، وسط مرونة وحركة طبيعية اعتيادية من المواطنين والمقيمين خلال تزودهم بالسلع والاحتياجات الضرورية.وحرصت مستودعات البيع بالجملة على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وجودة عالية وبأسعار مستقرة تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من عدد من الجهات المختصة على مدار الساعة للحفاظ على سلامة وجودة المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتوفرها, واستقرار أسعارها, والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، ومستوى النظافة العامة، وتوفر مواد التعقيم، بالإضافة إلى إلزام العاملين بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحثّ المتسوقين على تعقيم أيديهم في أثناء وبعد عملية التسوق.ووقفت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، خلال جولة ميدانية على توفر السلع في أسواق مدينة جيزان والمحافظات والمراكز بالمنطقة، بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وفق أسعار مستقرة للمواد الغذائية حيث لم يسجل أي ارتفاع أو نقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية.// انتهى//00:27ت م0166