القاهرة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصرية سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تدعيمها؛ بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، والتطورات الخاصة بملف سد النهضة.// انتهى //00:31ت م0167