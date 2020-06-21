بيش 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسبذلت القطاعات الأمنية في محافظة بيش جهوداً كبيرة لتطبيق أمر ساعات منع التجول , التي اتخذتها المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة ، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة ، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين ، عدا الحاصلين على تصريح تنقل من تطبيق " توكلنا " أو الجهات الحيوية التي تخدم المواطنين والمقيمين في منازلهم.// انتهى //00:33ت م0168