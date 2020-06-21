عام / جهود كبيرة يبذلها رجال الأمن بمحافظة بيش لتطبيق أمر ساعات منع التجول
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
بيش 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس
بذلت القطاعات الأمنية في محافظة بيش جهوداً كبيرة لتطبيق أمر ساعات منع التجول , التي اتخذتها المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة ، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة ، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين ، عدا الحاصلين على تصريح تنقل من تطبيق " توكلنا " أو الجهات الحيوية التي تخدم المواطنين والمقيمين في منازلهم.
// انتهى //
00:33ت م
0168