الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعزز ولفرهامبتون حظوظه في مقعد أوروبي الموسم المقبل بفوزه المستحق على مضيفه وست هام يونايتد 2-صفر على الملعب الأولمبي في لندن اليوم ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وانتظر ولفرهامبتون الشوط الثاني لحسم المباراة في صالحه بفضل البديلين الإسباني السنغالي الأصل أداما تراوريه والبرتغالي بيدرو نيتو، حيث صنع الأول الهدف الافتتاحي عندما توغل من الجهة اليمنى وتلاعب بمدافعين قبل أن يمرر كرة عرضية أمام المرمى تابعها الدولي المكسيكي راوول خيمينز برأسه عند الدقيقة (73)، وسجل نيتو الهدف الثاني من تسديدة رائعة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية عند الدقيقة (84).ولحق ولفرهامبتون بمانشستر يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين خلف تشلسي الرابع ومثلهما أمام شيفيلد يونايتد السابع، وهو الرباعي الذي يتنافس على البطاقة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا إلى جانب توتنهام الثامن.في المقابل، مني وست هام بخسارته السابعة في مبارياته العشر الأخيرة، فتراجع إلى المركز 17 برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف أمام بورنموث الذي يملك فرصة فض الشراكة معه في حال فوزه على كريستال بالاس لاحقاً.// انتهى //00:33ت م0169