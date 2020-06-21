اجتماعي / رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة يدشن مبادرة " فرحة وطن "
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
صامطة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
دشن رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة إبراهيم بن علولي عريبي اليوم ، مبادرة "فرحة وطن " بعنوان "نعود بحذر " ، التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بجازان.
وأوضح رئيس اللجنة ، أن المبادرة تهدف إلى توصيل المواد الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها دون الحاجة لحضورهم ، عن طريق متطوعي ومتطوعات اللجنة ، مبيناً أن المبادرة تستهدف أكثر من 251 مستفيداً ومستفيدة بالقرى وبعض الأحياء الواقعة في نطاق عمل مركز النشاط الاجتماعي بقرية الدغارير التابع للجنة.
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