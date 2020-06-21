الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستوج شاختار دانييتسك اليوم بلقب الدوري الأوكراني لكرة القدم للمرة الرابعة توالياً و13 في تاريخه، بفوزه على ألكسندريا 3-2 اليوم قبل ٦ جولات من ختام المسابقة .وعاود الدوري الأوكراني نشاطه الشهر الماضي بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقام المباريات خلف أبواب مؤصدة.وبعد أن فاز ذهاباً خارج ملعبه 2-1 في 12 مارس، سيكون شاختار أمام فرصة كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حين يستضيف فولفسبورغ الألماني أغسطس المقبل في إياب ثمن النهائي.// انتهى //01:02ت م0173